atletica giornata eccezionale al meeting gold stelle che brillano jacobs premia sabatini

Al Meeting Gold di Grosseto, lo Stadio Carlo Zecchini ha ospitato una giornata storica grazie alla presenza inaspettata di Marcell Jacobs. L’atleta ha premiato una collega, consegnandole un riconoscimento durante l’evento. Questa seconda edizione del meeting ha visto anche altre stelle dell’atletica, in un pomeriggio che ha rotto un tabù e lasciato il pubblico senza parole.

Lo Stadio Carlo Zecchini abbatte l’ultimo tabù e lo fa con una sorpresa da brividi. Il Meeting Gold di Grosseto, giunto alla seconda edizione, ha vissuto un pomeriggio storico grazie alla presenza inaspettata di Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri, bi-campione europeo e oro mondiale dei 60 indoor, non era mai salito sulla pista maremmana. Oggi ha colmato questo vuoto presentandosi in veste di "tecnico aggiunto" al fianco di coach Paolo Camossi per seguire un atleta del proprio gruppo. La presenza del velocista azzurro ha letteralmente scosso il pubblico e i colleghi. Jacobs si è concesso per ore a foto e autografi, prima di rendersi protagonista del momento più emozionante della giornata: la consegna di un premio speciale dell’ Atletica Grosseto Banca Tema ad Ambra Sabatini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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