Mercoledì 20 maggio si svolgerà a Savona la quindicesima edizione del Meeting Internazionale Città di Savona, che per la prima volta sarà inserito nella categoria Bronze del World Athletics Continental Tour. La manifestazione vedrà la partecipazione di atleti di rilievo, tra cui alcuni specializzati nelle corse di velocità e ostacoli. La gara si terrà in una giornata dedicata alle competizioni di atletica leggera, attirando atleti provenienti da diversi paesi. L’evento si svolge in un contesto di grande attesa tra gli appassionati.

Mercoledì 20 maggio si terrà la quindicesima edizione del Meeting Internazionale Città di Savona, inserito per la prima volta nella fascia Bronze del World Athletics Continental Tour. La Fontanassa si appresta ad ospitare un cast scoppiettante grazie alla presenza di alcune stelle azzurre come Marcell Jacobs, Zaynab Dosso e Leonardo Fabbri oltre a vari big stranieri e giovani talenti italiani in rampa di lancio. Riflettori puntati in particolare sul rettilineo dell’impianto ligure, che vedrà tra i protagonisti più attesi i due primatisti tricolori dei 100 metri Jacobs e Dosso. Debutto stagionale assoluto e prima apparizione ufficiale in gara dopo i deludenti Mondiali di Tokyo 2025 per Marcell, che testerà il suo livello attuale a confronto con il colombiano Ronal Longa (9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Parata di stelle azzurre al Meeting di Savona: Jacobs, Dosso, Fabbri ed il nuovo che avanza

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