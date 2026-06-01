Al congresso dell’Arci Caccia, rappresentanti dell’ATC Benevento hanno discusso di gestione della fauna selvatica, con particolare attenzione ai cinghiali. Durante l’incontro, il presidente ha affermato che i cacciatori svolgono un ruolo di bio-regolatori naturali degli ecosistemi. Sono stati affrontati temi relativi allo sviluppo sostenibile e alle strategie di controllo della popolazione di specie invasive. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata al momento.

Fusco si è poi soffermato sulla crescente problematica legata alla presenza dei cinghiali, che continuano a causare ingenti danni alle produzioni agricole del territorio. “Oggi i cacciatori dispongono di tutti gli strumenti necessari per intervenire in modo efficace sul contenimento della specie – ha dichiarato – tuttavia permangono criticità normative e organizzative che non consentono ancora un pieno e strutturato utilizzo della carne di cinghiale”. Il presidente ha quindi evidenziato la necessità di un cambio di approccio gestionale, orientato non solo al contenimento numerico, ma anche alla valorizzazione della filiera alimentare della carne selvatica, ancora poco sviluppata a livello nazionale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - ATC Benevento al congresso dell’Arci Caccia: confronto su fauna, cinghiali e sviluppo sostenibile

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