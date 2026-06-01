Atarde presenta il suo nuovo album intitolato “Waterproof”, un progetto che combina sonorità delicate, tocchi di ironia e immagini che oscillano tra nostalgia e vita quotidiana. In un’intervista, ha dichiarato di continuare a scrivere nonostante il mercato musicale sia molto competitivo, e di sentirsi già troppo vecchio per il linguaggio di TikTok. La sua musica riflette un mix di emozioni e riflessioni personali.

Si intitola “Waterproof”, il nuovo album di Atarde: un progetto musicale che mescola fragilità, ironia e immagini sospese tra nostalgia e quotidianità. In questa intervista il cantautore ci racconta come nasce il disco, il rapporto con il mare e con le proprie insicurezze, il live, i social e il bisogno di restare autentici in un mondo che corre sempre più veloce. Noi di SuperGuidaTv lo abbiamo incontrato e intervistato per voi. Intervista ad Atarde. Siamo qui con Atarde, benvenuto su SuperGuidaTV. Partiamo dal tuo nuovo album, “Waterproof”: come nasce questo titolo e questo progetto? “Waterproof” è il primo vero disco che pubblico. In passato erano usciti solo degli EP. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Atarde racconta “Waterproof”: “Il mercato musicale è saturo, ma io continuo a scrivere. TikTok? Mi sento già troppo vecchio per quel linguaggio” – Intervista

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