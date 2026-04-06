Iva Zanicchi | Un vecchio mi corteggia è pure un tirchione Ha 70 anni ma già a 60 sono troppo grandi per me

Da ilrestodelcarlino.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Iva Zanicchi, ospite a Verissimo, ha commentato la sua condizione fisica dicendo di stare bene nonostante alcune cadute. Durante l’intervista, ha anche parlato di un uomo di settant’anni che le fa delle avances, definendolo anche tirchione, e ha aggiunto di trovare troppo grandi per lei le persone di sessant’anni. La cantante ha spiegato di essere ancora attiva e di mantenere un buon stato di salute.

Reggio Emilia, 6 aprile 2026 - “ Tra una caduta e l’altra, sto bene ”: Iva Zanicchi ospite a Verissimo risponde così a Silvia Toffanin che le chiede: “Ma perché?”. E con tutta la sua ironia la cantante: “Perché sono vecchia! ”. Ma la conduttrice continua: “Ma non è vero è perché ti metti questi tacchi e inciampi”. “Non sono i tacchi, è la vista”, replica Iva che per il salotto di Canale 5 ha scelto un abito casacca e pantalone largo total blu. Un inizio divertente prima di parlare di ricordi, progetti e amore. La Pasqua di Gianni Morandi a Monghidoro circondato da figli, nipoti e cioccolato La Pasqua di Iva bambina. “Ieri (sabato, ndr) sono caduta perché c’era una pedana e volevo salutare l’orchestra perché aveva suonata benissimo ma non mi sono accorta che tra la pedane l’orchestra c’era un buco e ci sono caduta dentro”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Iva Zanicchi: “Un vecchio mi corteggia, è pure un tirchione. Ha 70 anni, ma già a 60 sono troppo grandi per me”

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Iva Zanicchi e l'amore dopo la morte del compagno: "Un vecchio mi corteggia". I dettagli del racconto imbarazzano Silvia ToffaninNessun imbarazzo da parte di Iva Zanicchi nel raccontare la sua sfera sentimentale a 86 anni.

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