TikTok pronta a lanciarsi nel mercato delle miniserie tv per smartphone Già registrato il marchio TikTok Drama

TikTok ha registrato il marchio TikTok Drama e si appresta a entrare nel settore delle miniserie televisive pensate per essere viste sugli smartphone. Il progetto riguarda produzioni di breve durata, create specificamente per adattarsi alle caratteristiche dell’algoritmo della piattaforma, che privilegia contenuti rapidi e facilmente fruibili. La mossa segna un passo importante nell’evoluzione dei contenuti video sulla piattaforma.

TikTok è pronta a sbarcare nel mercato dei cosiddetti micro-dramas, delle miniserie tv realizzate con lo scopo di essere fruite dal pubblico tramite smartphone quindi rispondendo alle dure leggi dell’algoritmo della piattaforma: tutto veloce, tutto breve. Già da anni, in maniera preoccupata o meno, si parla di questo come il mercato cinematografico del futuro, ma mai un colosso come TikTok era sceso in campo con tale impeto. La notizia è stata data da Business Insider, che avrebbe intercettato una mail interna dell’azienda cinese in cui si formalizzano le richieste per un casting programmato per il mese di aprile. A novembre, la società ha depositato una domanda di registrazione del marchio “TikTok Drama” negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Futuro nazionale, la lite sul marchio «già registrato nel 2011»La vedova di Riccardo Mercante, ex consigliere regionale M5s morto nel 2020, sostiene che il brand era già stato depositato da suo marito e non... Blitz nel carcere di Foggia: beccato detenuto su TikTok, sequestrati droga e smartphone consegnati col droneBrillanti operazioni degli agenti della polizia penitenziaria del carcere di via delle Casermette diretto dal comandante Claudio Ronci Nel tardo...