atalanta palladino trattative per la risoluzione del contratto

Nella giornata di oggi si è conclusa la trattativa tra l’Atalanta e l’allenatore Palladino per la risoluzione del contratto. Le parti hanno raggiunto un accordo che consente all’allenatore di liberarsi dall’incarico, senza ulteriori dettagli sulle condizioni economiche. La notizia arriva in un momento in cui si attende l’annuncio ufficiale di Maurizio Sarri come nuovo tecnico della squadra, con la firma prevista entro la settimana.

Bergamo, 1 giugno 2026 – La settimana appena iniziata sarà quella che porterà all’annuncio ufficiale di Maurizio Sarri nuovo tecnico dell’Atalanta per le prossime tre stagioni. Manca solo l’annuncio, che potrebbe arrivare intorno a venerdì o sabato, ma non c’è fretta: le parti sono d’accordo su tutto e il tecnico di Figline si sta godendo qualche giorno di riposo nella sua Toscana. Prima la dirigenza atalantina vorrebbe risolvere il contratto in essere con Raffaele Palladino, vincolato anche per la prossima stagione. Il 42enne tecnico campano, pur non avendo ancora trovato una panchina di primo piano, dopo che Bologna e Lazio hanno scelto Tedesco e Gattuso, ha mercato anche all’estero, avendo avuto la vetrina della Champions e potrebbe ricevere una chiamata da club partecipanti alle prossime coppe europee. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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