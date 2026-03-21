Risoluzione del contratto per la gestione della Piscina Comunale a Castiglion Fiorentino

L'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ha deciso di risolvere il contratto di concessione relativo alla gestione della piscina comunale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la società SSD Officina del Nuoto, che era incaricata della gestione dell'impianto. La risoluzione del contratto è stata formalizzata recentemente e ha effetto immediato.

Arezzo, 21 marzo 2026 – Risoluzione del contratto per la gestione della Piscina Comunale L’Amministrazione Comunale comunica di aver proceduto alla risoluzione del contratto di concessione per la gestione della piscina comunale con la società SSD Officina del Nuoto a R.L.. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte del gestore. La decisione giunge al termine di un iter procedurale che ha visto la notifica di ben tre contestazioni formali tra settembre 2025 e gennaio 2026. Tra le principali criticità riscontrate figurano: il mancato pagamento del canone di concessione, la mancata... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Risoluzione del contratto per la gestione della Piscina Comunale a Castiglion Fiorentino Articoli correlati Morra De Sanctis, la minoranza contesta il percorso della gestione della piscina comunaleMorra De Sanctis (Avellino) – La gestione della piscina comunale di Morra De Sanctis continua a essere al centro di un acceso confronto politico tra... Lavori mai eseguiti per la gestione della piscina comunale: 5 rischiano il processoCinque persone rischiano il rinvio a giudizio nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode nelle pubbliche forniture e... Aggiornamenti e notizie su Risoluzione del contratto per la... Temi più discussi: Fallimento, la risoluzione del contratto proposta prima entra nel concorso; Il Leasing finanziario dopo le Sezioni Unite: eventi risolutivi del rapporto ed ambito di applicazione della Legge 124/2017 - DB; Sezioni Unite: la risoluzione contrattuale si accerta nel fallimento; Contratto non rispettato: scegli solo tra caparra e risarcimento. Risoluzione del contratto per la gestione della Piscina Comunale a Castiglion FiorentinoIl provvedimento si è reso necessario a seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte del gestore ... msn.com Castiglion Fiorentino, risolto il contratto per la piscina. Milighetti: Ma resterà chiusa la prossima stagioneL’Amministrazione Comunale comunica di aver proceduto alla risoluzione del contratto di concessione per la gestione della piscina comunale con la società SSD Officina del Nuoto a R.L. Il provvedimento ... corrierediarezzo.it A causa di alcuni problemi tecnici legati alla rete Enel, si stanno verificando disservizi alla pubblica illuminazione nella zona di Lago Centro. Siamo in contatto con Enel per la risoluzione del problema! facebook Le dichiarazioni del presidente Trump riguardo a una descalation degli attacchi di Israele a postazioni petrolifere e di gas iraniane potrebbe dare un supporto come segnale di una volontà ad accelerare i tempi per una risoluzione del conflitto. x.com