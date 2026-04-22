Nel prossimo turno di campionato, Atalanta e Lazio si preparano a sfidarsi nuovamente dopo aver pareggiato 2-2 nell’andata. Le probabili formazioni vedono Sarri puntare su Cancellieri e Noslin, mentre Palladino si affida a Scamacca. La vincente dell’incontro affronterà l’Inter in finale di Coppa Italia. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di consolidare le proprie posizioni in classifica.

Una fra Atalanta e Lazio sfiderà l'Inter in finale di Coppa Italia: le squadre di Palladino e Sarri ripartono dal 2-2 dell'andata. Guarda il video con le probabili formazioni del match.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta-Lazio, probabili formazioni: Sarri con Cancellieri-Noslin, Palladino si affida a Scamacca

Notizie correlate

Leggi anche: Formazioni ufficiali Lazio Atalanta: le scelte di Sarri e Palladino

Formazioni ufficiali Lazio Atalanta Coppa Italia: le scelte di Sarri e Palladino per la sfidaCalciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Atalanta-Lazio, le probabili formazioni della semifinale di ritorno di Coppa Italia; Coppa Italia, oggi semifinale Atalanta-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in chiaro; Atalanta-Lazio: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vedere la semifinale di Coppa Italia in tv e streaming; Probabili formazioni Atalanta-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, Krstovic, Maldini, Isaksen e Zaccagni.

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: Palladino con Scamacca, c'è l'ex MaldiniCon Atalanta-Lazio, si chiude il quadro delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. L’andata a Roma si è conclusa con uno scoppiettante. tuttomercatoweb.com

Probabili formazioni Atalanta Lazio | Quote: ci saranno pochi cambi? (Coppa Italia, oggi 22 aprile 2026)Probabili formazioni Atalanta Lazio: nella semifinale di ritorno in Coppa Italia i due allenatori dovrebbero schierare i loro migliori calciatori. ilsussidiario.net

Atalanta-Lazio, la sfida dell’anno. Sarri sogna di sfatare il tabù: “Voglio la finale” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Seconda semifinale Atalanta-Lazio - facebook.com facebook