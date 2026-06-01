Atalanta cosa è mancato per stare più in alto? Troppi gol subiti scarsa pericolosità Tutti i dati

L'Atalanta ha subito 55 gol in questa stagione, più di tutte le altre concorrenti per le coppe europee. La squadra ha segnato 50 reti, meno della maggior parte delle rivali, evidenziando una scarsa pericolosità offensiva. Questi dati mostrano come le reti subite e la produzione offensiva abbiano influito sulla posizione in classifica. Nell’ultima analisi, si confrontano i numeri dell’Atalanta con quelli delle avversarie dirette nella corsa europea.

scheda. Ultima puntata dell’hub statistico: il confronto tra l’Atalanta e le dirette concorrenti per la qualificazione alle coppe. L’Atalanta guarda al futuro. Ufficializzato l’arrivo di Giuntoli come nuovo direttore sportivo, manca solo l’annuncio di Sarri come nuovo allenatore. L’obiettivo è costruire una squadra che possa tornare stabilmente in lotta per le prime quattro, cinque, sei posizioni del campionato italiano. © COPYRIGHT 2026 - S.E.S.A.A.B. S.p.a. con sede in Viale Papa Giovanni XXIII, 118 24121 Bergamo - E' vietata la riproduzione anche parziale Iscritta al Registro Imprese di Bergamo al n.243762 Capitale sociale Euro 10.000. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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