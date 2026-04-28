Colesterolo alto tra i più giovani c’è scarsa percezione del pericolo

Negli ultimi anni si è notato che tra i giovani la percezione del rischio legato al colesterolo alto è molto ridotta. Un caso recente di un paziente di 78 anni soccorso a bordo di un'unità dedicata alla salute ha portato alla luce l'importanza della prevenzione secondaria. La situazione evidenzia come chi abbia già avuto un infarto o una malattia cardiaca debba mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo per ridurre il rischio di ulteriori complicazioni.

Il caso del paziente 78enne soccorso sulla ‘Nave della salute’ richiama l’attenzione sulla prevenzione secondaria per ridurre il rischio di un nuovo evento cardiovascolare in chi ha già avuto un infarto o una malattia cardiaca. "Ma iniziative come questa sono importanti anche per sensibilizzare i più giovani: il processo che può portare a infarto o ictus dopo i 50-60 anni spesso inizia già intorno ai 20, anche per fattori genetici. Il problema è che il colesterolo alto non dà sintomi, e quindi resta invisibile per anni, e tra i giovani non è percepito come un pericolo". Così Roberto Catalini, direttore Uoc Medicina interna Ast Macerata,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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