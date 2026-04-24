I dati raccolti evidenziano come l’analisi delle prestazioni dell’atleta mostri numeri poco favorevoli, con pochi punti segnati e un numero elevato di gol subiti. Oltre ai risultati in campo, le statistiche rivelano anche criticità nelle partite disputate, spesso accompagnate da valutazioni negative riguardo alle sue performance. La situazione si riflette nelle cifre, che raccontano una realtà difficile da ignorare per chi segue da vicino la sua carriera.

Oltre alle prestazioni, quasi sempre fortemente criticate e caratterizzate dalla manifestazione di un’evidente incapacità di sapersi adeguare ai differenti momenti che caratterizzano la singola partita, il percorso di Oscar Hiljemark alla guida del Pisa è appesantito da statistiche negative da qualsiasi angolazione si osservino. In particolare c’è un dato che ormai si è consolidato e che racconta molto delle difficoltà che il tecnico scandinavo sta incontrando in questo periodo della carriera da manager: tra la parta finale della parentesi alla guida dell’ Elfsborg e i mesi vissuti all’ombra della Torre, lo svedese ha imboccato un tunnel costellato di scivoloni e passi falsi dai quali non sembra accennare di poter uscire.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hiljemark, i dati lo condannano. Pochi punti e tanti gol subiti

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