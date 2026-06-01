Durante una partita di seconda divisione in Ecuador, un centrocampista è stato investito dai soccorritori mentre cercavano di aiutare un compagno infortunato. L'incidente è avvenuto sul campo, lasciando il giocatore a terra. Nessuna ulteriore informazione sulla gravità delle ferite o sulle conseguenze dell’incidente.

Episodio assurdo in Ecuador durante il match di seconda divisione tra Nacional e LDU de Portoviejo. Edison Caicedo, centrocampista degli ospiti, è stato investito dai soccorritori che erano entrati in campo per assistere un suo compagno infortunato. Il giocatore ecuadoregno è rimasto a terra per il duro colpo subito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Assurdo in Ecuador: giocatore viene investito in campo e rimane a terra

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