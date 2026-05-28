Guasto tecnico al decollo l' elisoccorso di Parma rimane a terra

L'elicottero di emergenza del 118 di Parma è rimasto a terra dalla sera del 27 maggio a causa di un guasto tecnico. L’elicottero si trovava sull’argine del Po, tra Piacenza e Cremona, quando il problema ha impedito il decollo. Nessun intervento di soccorso è stato possibile con questo mezzo, che resta fermo fino alla risoluzione della falla tecnica.

È ferma per un problema tecnico dalla serata del 27 maggio sull’argine del Po al confine tra Piacenza e Cremona l’eliambulanza del 118 di Parma. Purtroppo per l'elicottero si è presentata un'avaria durante la fase di decollo dopo un intervento nei pressi di Soarza. Per il mezzo era stato disposto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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