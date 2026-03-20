Da non credere in Ecuador | mascotte munge una capra in campo!

In Ecuador, durante una partita, una mascotte ha preso una decisione inaspettata e ha iniziato a mungere una capra presente in campo. L'episodio ha attirato l'attenzione di spettatori e telecamere, creando un momento insolito durante l'evento sportivo. La scena ha generato commenti tra chi ha assistito alla scena e sui social media, rendendo il fatto virale in breve tempo.

Se pensavate di aver visto tutto su un campo da calcio, questo video vi smentirà. In Ecuador, nell’intervallo della sfida di prima divisione tra Orense e Mushuc Runa, la mascotte dei padroni di casa “Bananerito” ha fatto il suo ingresso in scena accompagnata da due capre, mungendo una delle due e mostrando il latte al pubblico in delirio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da non credere in Ecuador: mascotte munge una capra in campo! Articoli correlati Leggi anche: L'OraSì celebra l'8 marzo portando in campo le atlete del Capra Team Ravenna I figli di Diogo Jota in campo come ‘mascotte’ prima di Liverpool-Wolves: forti emozioni ad AnfieldPrima di Liverpool-Wolverhampton sono entrati in campo al fianco dei calciatori Reds due dei tre figli di Diogo Jota, il calciatore portoghese...