Concerto di primavera a Baveno con l' omaggio a Ennio Morricone

Da novaratoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 marzo alle 21, il centro culturale Nostr@domus di Baveno organizza un concerto di primavera intitolato

Sabato 28 marzo, alle 21, il centro culturale Nostr@domus di Baveno ospita il concerto di primavera "Omaggio a Morricone". Il concerto è organizzato dall'associazione "Un salto nel passato". Sul palco del centro culturale il duo formato da Paolo Lombardo (clarinetto) e Andrea Albini (chitarra) presenterà un coinvolgente programma musicale che ripercorrerà la storia del cinema attraverso le colonne sonore più conosciute del grande maestro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

concerto di primavera a baveno con l omaggio a ennio morricone
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