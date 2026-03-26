Concerto di primavera a Baveno con l' omaggio a Ennio Morricone
Sabato 28 marzo alle 21, il centro culturale Nostr@domus di Baveno organizza un concerto di primavera intitolato
Sabato 28 marzo, alle 21, il centro culturale Nostr@domus di Baveno ospita il concerto di primavera "Omaggio a Morricone". Il concerto è organizzato dall'associazione "Un salto nel passato". Sul palco del centro culturale il duo formato da Paolo Lombardo (clarinetto) e Andrea Albini (chitarra) presenterà un coinvolgente programma musicale che ripercorrerà la storia del cinema attraverso le colonne sonore più conosciute del grande maestro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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