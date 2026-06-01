A giugno dello scorso anno, il Cipess ha approvato l’aggiornamento 2025 del Contratto di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e ANAS, relativo all’asse stradale tra Benevento e Caserta. Questa decisione segna un passo importante nel progetto di sviluppo della rete, dopo 25 anni dalla legge Obiettivo. L’aggiornamento riguarda interventi e finanziamenti destinati alla manutenzione e al miglioramento della strada. Nessuna data definitiva sulla realizzazione dei lavori è stata comunicata.

Tempo di lettura: 2 minuti “A giugno dell’anno scorso il Cipess approva l’Aggiornamento 2025 del Contratto di Programma MIT–ANAS 2021–2025. L’asse stradale Benevento-Caserta, opera fondamentale e necessario collegamento tra le due province e collegamento strategico anche per buona parte dell’Irpinia, rientra nell’elenco ma ancora una volta non rientra nell’elenco degli interventi finanziati. Ad un anno di distanza reputo necessario che si produca il massimo sforzo, a partire dal Governo e dal Ministero dei Trasporti, per il reperimento delle risorse necessarie. Ulteriori battute d’arresto sarebbero un duro colpo per la concreta realizzazione di quest’opera strategica per tre province campane e più di un milione di abitanti”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e segretario nazionale NdC Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Asse stradale Bn-Caserta, Mastella: “A 25 anni dalla Legge Obiettivo, ora è il momento della verità”

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