A Garlasco, le indagini sulla vicenda giudiziaria coinvolgono attualmente due persone, con Sempio sotto osservazione degli inquirenti e Stasi al centro di nuove discussioni. Se le prove contro Sempio dovessero risultare confermate, si creerebbe una situazione senza precedenti nel sistema legale italiano. La fase processuale prosegue, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle indagini.

Mentre Sempio entra nel mirino degli inquirenti, la figura di Stasi torna in discussione. Se gli elementi contro Sempio dovessero concretizzarsi, lo Stato italiano si troverebbe davanti a un cortocircuito giuridico senza precedenti. Consigliereste oggi il fumo di sigaretta adducendo che fa bene ai polmoni? Nei primi decenni del Novecento fumare era pubblicizzato e consigliato contro l’irritazione alla gola. Lo stesso, consigliereste oggi l’uso della margarina al posto del burro? Per decenni le massaie hanno sostituito il burro - un alimento che, se usato con moderazione, è sano e abbastanza innocuo - con la margarina, ritenuta «salutare per il cuore», ma oggi sappiamo che gli abbondanti grassi idrogenati della margarina peggiorano il profilo lipidico.🔗 Leggi su Laverita.info

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Garlasco: è il momento della verità per Sempio e Stasi

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