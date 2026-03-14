Oggi l’Empoli affronta il Mantova in una partita molto importante, con l’obiettivo di iniziare bene sotto la guida di Fabio Caserta, al suo primo impegno sulla panchina toscana. La sfida si presenta come un banco di prova decisivo, con molte aspettative legate alle scelte dell’allenatore e alle prime mosse della squadra. La partita si gioca in un clima di grande attesa.

C’è grande curiosità per vedere le prime scelte di Fabio Caserta, all’esordio oggi sulla panchina dell’ Empoli in una partita quanto mai delicata come quella contro il Mantova. Alle 15 al Carlo Castellani Computer Gross Arena arriva infatti la squadra che in questo momento dovrebbe disputare il play-out per guadagnarsi la salvezza e ha un solo punto in meno degli azzurri. Subito una gara molto importante, quindi, per il nuovo tecnico azzurro, gara che la sua squadra è chiamata a non sbagliare dal punto di vista dell’atteggiamento, oltre ad avere l’obbligo di portare a casa dei punti. Per questo c’è grande curiosità nel capire quale impostazione intenda dare il nuovo allenatore alla partita e soprattutto che tipo di scelte intenda fare riguardo alla formazione iniziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli, l’ora della verità. Inizio di fuoco per Caserta. E’ una posta altissima quella in palio col Mantova

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