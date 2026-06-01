Il sindaco di Benevento ha dichiarato che, dopo 25 anni di attese, è arrivato il momento di sbloccare i lavori sull’asse Bn-Caserta. Ha sottolineato la necessità di portare avanti l’opera, considerata strategica per il collegamento tra i due capoluoghi campani. La sua presa di posizione arriva in un contesto di attesa da lungo tempo per il completamento di questa infrastruttura.

Il sindaco di Benevento richiama la necessità di sbloccare l’opera strategica per il collegamento tra i due capoluoghi campani. Benevento, 1 giugno 2026 – “A giugno dell’anno scorso il Cipess approva l’Aggiornamento 2025 del Contratto di Programma MIT–ANAS 2021–2025. L’asse stradale Benevento-Caserta, opera fondamentale e necessario collegamento tra le due province e collegamento strategico anche per buona parte dell’Irpinia, rientra nell’elenco ma ancora una volta non rientra nell’elenco degli interventi finanziati. Ad un anno di distanza reputo necessario che si produca il massimo sforzo, a partire dal Governo e dal Ministero dei Trasporti, per il reperimento delle risorse necessarie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Asse Bn-Caserta, Mastella: “Dopo 25 anni è il momento della verità”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Asse stradale Bn-Caserta, Mastella: “A 25 anni dalla Legge Obiettivo, ora è il momento della verità”A giugno dello scorso anno, il Cipess ha approvato l’aggiornamento 2025 del Contratto di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e ANAS,...

Tivù Verità | Garlasco: è il momento della verità per Sempio e StasiA Garlasco, le indagini sulla vicenda giudiziaria coinvolgono attualmente due persone, con Sempio sotto osservazione degli inquirenti e Stasi al...

Asse stradale Benevento-Caserta, Mastella: A 25 anni dalla Legge Obiettivo, ora è il momento della veritàA giugno dell’anno scorso il Cipess approva l’Aggiornamento 2025 del Contratto di Programma MIT–ANAS 2021–2025. L’asse stradale Benevento-Caserta, opera fondamentale e necessario collegamento tra le d ... ntr24.tv

Mastella, ora la verità sull'asse Benevento-Caserta, 25 anni di attesaA giugno dell'anno scorso il Cipess approva l'Aggiornamento 2025 del Contratto di Programma MIT-ANAS 2021-2025. (ANSA) ... ansa.it