assalto al bancomat ladri in fuga con i soldi

Notizia in breve

Due attacchi in rapida successione sono stati segnalati in una città della provincia di Pavia. I ladri hanno fatto esplodere un bancomat, portando via i contanti contenuti nella cassa. Poco dopo, hanno assaltato una tabaccheria, rompendo una vetrina e portando via slot machine e cambiamonete, insieme al denaro presente. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi, che si sono verificati nella stessa zona. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità o sui responsabili.