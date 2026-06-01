Assalto al bancomat Ladri in fuga con i soldi
Due attacchi in rapida successione sono stati segnalati in una città della provincia di Pavia. I ladri hanno fatto esplodere un bancomat, portando via i contanti contenuti nella cassa. Poco dopo, hanno assaltato una tabaccheria, rompendo una vetrina e portando via slot machine e cambiamonete, insieme al denaro presente. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi, che si sono verificati nella stessa zona. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità o sui responsabili.
CANNETO PAVESE (Pavia) Assalto esplosivo a un bancomat, prendendo la cassa con i contanti. E spaccata a una tabaccheria, portando via slot e cambiamonete con i soldi. Due colpi messi a segno nella stessa notte, tra sabato e ieri, in due diverse zone della provincia di Pavia. A Canneto Pavese, in Oltrepò, una delle bande “della marmotta“ è entrata in azione verso le 2.30 ai danni della banca Bper in via Roma (ex Popolare di Sondrio). In una manciata di minuti si sono precipitati sul posto i carabinieri della compagnia di Stradella, trovando però solo i danni lasciati dai malviventi e avviando le indagini, acquisendo i filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Assalto ad un bancomat fuggiti con il bottino
Notizie e thread social correlati
Canneto Pavese, assalto con l’esplosivo al bancomat: ladri in fuga con i soldiUna banda ha preso di mira un bancomat in Oltrepò pavese, usando esplosivi per svaligiarlo.
Campobasso, assalto con esplosivo al bancomat: ladri in fugaNella notte, a San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, un gruppo di ladri ha fatto esplodere un bancomat della Bcc Molise intorno alle 4.
Temi più discussi: Assalto notturno al bancomat di Comezzano: ladri in fuga (senza bottino); Esplosione nella notte: fanno saltare il bancomat. Bottino da 15mila euro e gravi danni; Assalto al bancomat Bper a Ceresole d’Alba: esplosione nella notte, ladri in fuga; Orta Nova, assalto al bancomat nella notte: esplosi tre sportelli Atm ma i ladri fuggono a mani vuote.
? Canneto Pavese, assalto con l’esplosivo al bancomat: ladri in fuga con i soldi dlvr.it/TSpBPL #CannetoPavese #AssaltoBancomat #Criminalità #OltrepòPavese #Bper x.com
Manfredonia, assalto con esplosivo al bancomat Bper: ladri in fuga dopo l'arrivo dei Carabinieri facebook
Assalto al bancomat. Ladri in fuga con i soldiA Canneto Pavese una banda ha fatto esplodere lo sportello della filiale Bper. Le telecamere hanno ripreso tre uomini arrivati a bordo di un’automobile scura. msn.com
Dateli a noi, due ladri bloccati in una villa che volevano svaligiare. Fuori c'è la folla inferocita: salvati dai carabinieri reddit
Canneto Pavese, assalto con l’esplosivo al bancomat: ladri in fuga con i soldiPreso di mira lo sportello automatico della Bper in via Roma, devastato dall'uso della marmotta. Indagano i carabinieri della Compagnia di Stradella ... msn.com