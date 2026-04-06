Un paziente di 76 anni, originario della Puglia, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al colon destro. L'operazione è stata eseguita mentre il paziente era sveglio e in stato di ipnosi, con l’obiettivo di ridurre i rischi e migliorare la precisione dell’intervento. La neoplasia sanguinante è stata rimossa senza complicazioni significative, secondo quanto riferito dai medici.

Un paziente di 76 anni, pugliese, affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro, giudicato inoperabile in altre strutture per il quadro clinico complesso, gravato da una seria insufficienza respiratoria, è stato operato con successo da sveglio, integrando tecniche di anestesia loco-regionale e ipnosi clinica dalla Chirurgia Generale 1 universitaria dell’ospedale Molinette di Torino, diretta da Mario Morino. La ventilazione artificiale, necessaria per interventi di anestesia generale, avrebbe potuto infatti determinargli complicanze respiratorie dall’esito imprevedibile. Per superare le controindicazioni ai protocolli standard, il Morino e Valentina Palazzo hanno sviluppato un protocollo cosiddetto awake personalizzato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Asportato un tumore al colon su un paziente sveglio in ipnosi

Tumore al colon asportato a 96 anni: l’intervento nel LazioUn uomo di 96 anni è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di asportazione del tumore al colon.

Paziente operato al cervello da sveglio e con di tecniche di ipnosi a IserniaL'intervento è stato eseguito presso l'Istituto neurologico mediterraneo Neuromed di Pozzilli.

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Tumore al fegato operato con il robot Da Vinci a Chieti L'équipe di Chirurgia generale a indirizzo oncologico ha asportato la lesione a un paziente di 73 anni tramite piccole incisioni. Risultato Dolore ridotto, ripresa rapida e dimissioni in 3 giorni Leg facebook