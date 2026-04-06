Asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio

Un intervento di emicolectomia è stato eseguito con successo su un paziente in sedazione tramite ipnosi mentre era sveglio. L'operazione ha riguardato l'asportazione di un tumore al colon. L'intervento si è svolto in un ospedale e si è concluso senza complicazioni. La procedura è stata condotta senza l'uso di anestesia tradizionale, utilizzando tecniche di rilassamento e concentrazione.

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - E' stato portato a termine con successo un intervento di emicolectomia destra (asportazione chirurgica della parte destra del colon) su un paziente sveglio, integrando tecniche di anestesia loco-regionale e ipnosi clinica, presso la Chirurgia Generale 1 universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, diretta da Mario Morino. Il caso, di eccezionale rilevanza clinica, ha permesso di offrire una soluzione chirurgica ad un paziente precedentemente giudicato inoperabile in anestesia generale. A quanto risulta, si tratta del primo caso documentato a livello internazionale di una resezione colica maggiore eseguita con questa specifica tecnica sinergica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio Asportato un tumore al colon su un paziente sveglio in ipnosiUn paziente di 76 anni, pugliese, affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro, giudicato inoperabile in altre strutture per il quadro... Dal Salento alle Molinette: rimosso tumore al colon in ipnosi su paziente sveglioL’incredibile caso di un 76enne della provincia di Lecce, giudicato inoperabile altrove. Temi più discussi: Quel test mi ha salvato da un tumore: la storia di Luciano e la campagna dell'Ausl di Modena; In Italia metà dei pazienti non segue correttamente le prescrizioni per problemi cardiovascolari; GrAudio Flash delle 17:50 del 3 aprile. Asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio a alto rischioUn paziente di 76 anni, pugliese, affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro, giudicato inoperabile in altre strutture per il quadro clinico complesso, gravato da una seria insufficienza re ... tg24.sky.it Asportato un tumore al colon su un paziente sveglio in ipnosiNelle prime 24 ore dopo l'intervento è stata documentata la ripresa della deambulazione autonoma e dell’alimentazione orale, in seconda giornata la funzione intestinale è stata completamente ripristin ... gazzettadelsud.it A un 76enne asportato un tumore al colon con l'ipnosi: dall'ospedale Molinette viene «trasportato» nelle sue campagne pugliesi x.com Intervento innovativo presso l’Ospedale #Molinette di #Torino: asportato un #tumore del colon su un paziente sveglio grazie ad un protocollo “awake” personalizzato, con anestesia loco-regionale e #ipnosi clinica. L'intervento è stato eseguito dall’équip facebook