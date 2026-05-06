Al via la quarta edizione del Bagnoli Film Festival

Da napolitoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la quarta edizione del Bagnoli Film Festival, un evento dedicato al cinema che rappresenta i mutamenti della società attuale. La manifestazione, promossa dall’organizzatore Maurizio Capezza e diretta artisticamente dallo storico del cinema Giuseppe Borrone, si svolge dal 7 al 10 di questa settimana. L’obiettivo è portare sul grande schermo film che approfondiscono le trasformazioni sociali contemporanee.

Promuovere il cinema che descrive i cambiamenti e le trasformazioni della società contemporanea. Nasce da questa necessità il Bagnoli Film Festival, organizzato da Maurizio Capezza con la direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone, che torna con la quarta edizione dal 7 al 10.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Bagnoli Film Festival, la quarta edizione dal 7 al 10 maggioAl via la quarta edizione del Bagnoli Film Festival con anteprime, cinema del reale e concorso di corti.

Leggi anche: Cinema, al via la quarta edizione del 'Premio Film Impresa'

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Bagnoli Film Festival, ritorna a La Perla; Cosa fare a Napoli dal 27 aprile al 3 maggio 2026: eventi, mostre e concerti; Bagnoli Film Festival.

PROGRAMMA - Bagnoli Film Festival, al via quarta edizione con anteprime, cinema del reale e concorso di cortiPromuovere il cinema che descrive i cambiamenti e le trasformazioni della società contemporanea. Nasce da questa necessità il Bagnoli Film Festival, organizzato da Maurizio Capezza con la direzione ar ... napolimagazine.com

bagnoli film festival al via la quartaBagnoli Film FestivalLo speciale sulla kermesse Bagnoli Film Festival, che racchiude premiazioni e ospiti del mondo del cinema e della TV. lagazzettadellospettacolo.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.