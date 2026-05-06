Al via la quarta edizione del Bagnoli Film Festival

È iniziata la quarta edizione del Bagnoli Film Festival, un evento dedicato al cinema che rappresenta i mutamenti della società attuale. La manifestazione, promossa dall’organizzatore Maurizio Capezza e diretta artisticamente dallo storico del cinema Giuseppe Borrone, si svolge dal 7 al 10 di questa settimana. L’obiettivo è portare sul grande schermo film che approfondiscono le trasformazioni sociali contemporanee.

Promuovere il cinema che descrive i cambiamenti e le trasformazioni della società contemporanea. Nasce da questa necessità il Bagnoli Film Festival, organizzato da Maurizio Capezza con la direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone, che torna con la quarta edizione dal 7 al 10.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Bagnoli Film Festival, la quarta edizione dal 7 al 10 maggioAl via la quarta edizione del Bagnoli Film Festival con anteprime, cinema del reale e concorso di corti. Leggi anche: Cinema, al via la quarta edizione del 'Premio Film Impresa' Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bagnoli Film Festival, ritorna a La Perla; Cosa fare a Napoli dal 27 aprile al 3 maggio 2026: eventi, mostre e concerti; Bagnoli Film Festival. PROGRAMMA - Bagnoli Film Festival, al via quarta edizione con anteprime, cinema del reale e concorso di cortiPromuovere il cinema che descrive i cambiamenti e le trasformazioni della società contemporanea. Nasce da questa necessità il Bagnoli Film Festival, organizzato da Maurizio Capezza con la direzione ar ... napolimagazine.com Bagnoli Film FestivalLo speciale sulla kermesse Bagnoli Film Festival, che racchiude premiazioni e ospiti del mondo del cinema e della TV. lagazzettadellospettacolo.it Siamo felici di annunciare la proiezione di Averno Hotel al Bagnoli Film Festivsl diretto da Pino Carbone e scritto da Maurizio Braucci. Giovedì 7 maggio Cinema La Perla, Bagnoli Film Festival Ore 20:30 Un film prodotto da @cinemafiction in collaborazi - facebook.com facebook