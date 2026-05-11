Lunedì 11 maggio 2026, i dati Auditel della prima serata in Italia sono stati resi pubblici. Sono stati registrati i numeri di spettatori e le percentuali di share per i principali programmi trasmessi. Questi dati consentono di conoscere quali trasmissioni hanno ottenuto i risultati più alti in termini di ascolto durante la serata. La pubblicazione avviene ogni mattina, offrendo un'analisi dettagliata di quanto visto in televisione.

Ascolti TV 11 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di lunedì 11 maggio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Ultimo aggiornamento: 11052026, 18:14 In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di lunedì 11 maggio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV Lunedì 11 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ascolti TV Lunedì 4 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 4 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto.

Ascolti TV 11 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 11 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 11 Marzo 2026.

Argomenti più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 4 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, GialappaShow, Quarta Repubblica; Ascolti tv ieri 4 maggio: Alberto Angela certezza, I Cesaroni non sfondano (ma Gerry Scotti sì); Ascolti TV ieri sera, 4 maggio 2026: chi ha vinto tra Ulisse e I Cesaroni?; Ascolti TV | Lunedì 4 Maggio 2026. Ulisse riparte dal 17.3%, I Cesaroni al 15.6%, Porro sale al 7.3%, The Floor chiude al 5.5%.

Ascolti tv ieri 11 maggio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 11 maggio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di lunedì 11 maggio. mam-e.it