Ascolti tv 31 maggio 2026 | Meglio tardi che mai Racconto di una notte Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv di domenica 31 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Meglio tardi che mai ” contro “ Racconto di una notte “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Meglio tardi che mai vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 31 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Meglio tardi che mai” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto? Rai 1: Meglio tardi che mai, il tv movie è interpretato da Lorenzo Richelmy e Mariana Lancellotti ha fatto compagnia a 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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