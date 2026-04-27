Ascolti tv 26 aprile 2026 | Roberta Valente – Notaio in Sorrento Racconto di una notte Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Domenica 26 aprile 2026, le reti televisive si sono sfidate con diverse proposte. Su Rai 1 è andata in onda “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, mentre Canale 5 ha trasmesso “Racconto di una notte”. Nelle fasce orarie serali si sono confrontate anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”, entrando in competizione tra loro e attirando l’attenzione degli spettatori.

Ascolti tv di domenica 26 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Roberta Valente – Notaio in Sorrento ” contro “ Racconto di una notte “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Roberta Valente – Notaio in Sorrento vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 26 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto? Rai 1: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction originale RAI creata da Alessia Palumbo con protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha interessato 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Roberta Valente Notaio in Sorrento è finita la terza puntata. Vi è piaciuta, cosa ne pensate Questa storia è sempre più coinvolgente, grazie ai protagonisti e alla bellezza della costa sorrentina. Roberta ha cercato di superare la sua paura del passato. E se - facebook.com facebook

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