Ascoli e Fermo risparmiano La propensione è in crescita | qui le famiglie più ’formiche’

Nelle province di Ascoli e Fermo, a sud delle Marche, si registra un aumento del risparmio tra le famiglie. La percentuale di persone che risparmiano è in crescita, mentre diminuisce quella delle famiglie che spendono di più. Questi dati indicano una tendenza verso una maggiore prudenza finanziaria nelle due aree. Non sono stati forniti dettagli su cifre o periodi specifici, né sono state indicate cause o effetti di questa variazione.

Sempre più formiche e sempre meno cicale sono gli abitanti delle province di Ascoli e Fermo. Nelle due realtà territoriali a sud delle Marche, infatti, cresce il risparmio. Complici le guerre e le tensioni internazionali che alimentano una crisi economica che genera una crescente preoccupazione i piceni e i fermani decidono di ’mettere da parte’ i soldi ed evitare il più possibile le spese. Le famiglie della provincia di Ascoli hanno migliorato ben cinque posizioni della graduatoria nazionale passando da una propensione al risparmio del 5,82% del 2019 al 6,65% della fine del 2024. Nello stesso periodo di tempi analizzato la propensione al risparmio delle famiglie fermane è cresciuta maggiormente rispetto a quelle dell’ascolano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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