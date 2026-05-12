Affitti universitari in crescita Messina tra le città più accessibili ma la pressione resta alta sulle famiglie

Negli ultimi mesi, il mercato degli affitti per studenti in Italia ha registrato un aumento, con alcune città universitarie che risultano più accessibili rispetto ad altre. Messina si distingue come una delle città più economiche, ma la domanda di alloggi rimane elevata, causando una pressione significativa sulle famiglie. La crescita dei costi degli affitti ha contribuito a creare un divario sempre più ampio tra le disponibilità economiche e le spese richieste per le stanze.

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Tra città universitarie sempre più affollate e stanze che diventano sempre meno accessibili, il mercato degli affitti per studenti in Italia continua a correre, lasciando dietro di sé un divario crescente tra redditi e costi. Dal marzo 2020 al marzo 2026 i canoni delle camere singole sono.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Prezzi affitti in aumento, Messina rimane tra le città universitarie più economiche d'ItaliaAumentano i costi degli affitti per le stanze singole in Italia e Messina non fa eccezione. Leggi anche: Alloggi per gli universitari: "Così affitti accessibili" Argomenti più discussi: Affitti universitari in crescita, Messina tra le città più accessibili ma la pressione resta alta sulle famiglie; Caro affitti, quanto costa la vita degli universitari fuori sede: ecco i prezzi; Da Milano a Pavia, stangata sugli affitti per gli universitari fuori sede: spendono il 40% in più per una stanza rispetto al 2020; Affitti per studenti fuori controllo: stanze fino al +59% nelle città universitarie. Eugenio Sorrentino (@EuSorren) / Posts / X x.com Borse di studio, bandi, mense e alloggi. Un diritto agli universitari che, per la maggiore, si rivela un enorme spreco di soldi. reddit Affitti per studenti fuori controllo: stanze fino al +59% nelle città universitariePrezzi in forte crescita negli ultimi sei anni: Milano resta la più cara, Bari guida i rincari, mentre Messina è la più economica. Aumenti record soprattutto nelle città con grandi atenei ... panorama.it