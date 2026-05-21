Fermo il 5 per mille sostiene le famiglie e i più fragili

A Fermo, i cittadini possono destinare il 5 per mille delle proprie tasse a sostegno di famiglie e persone in difficoltà compilando un apposito modulo. Per farlo, è necessario firmare e indicare il codice fiscale dell’ente beneficiario nel riquadro dedicato. I fondi raccolti vengono indirizzati a enti e associazioni locali che si occupano di assistenza sociale e servizi per i più fragili. La scelta di destinazione può essere fatta durante la dichiarazione dei redditi o attraverso appositi moduli precompilati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come si firma il modulo per destinare il 5 per mille?. Chi riceverà concretamente i fondi raccolti dai cittadini fermani?. Quali spese essenziali potranno coprire queste risorse per le famiglie?. Dove si può richiedere assistenza per gestire questa donazione?.? In Breve Donazione tramite firma su Modello 730 o Modello Unico presso CAF.. Fondi destinati a spese per affitti, utenze, sanità e costi scolastici.. Supporto economico per disoccupati e genitori con figli a carico a Fermo.. Contatti Ufficio Servizi Sociali al numero 0734284279 o via email.. I cittadini di Fermo possono destinare una quota del 5 per mille dell’Irpef ai Servizi Sociali del proprio Comune, garantendo un sostegno diretto alle famiglie e alle persone in difficoltà economica della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo, il 5 per mille sostiene le famiglie e i più fragili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video pek Canbulat, Afra neden ayrld açklyor. Mert Ramazanla yeni proje ne zaman Sullo stesso argomento 8 per mille alla Chiesa: come i fondi aiutano le famiglie fragili? Domande chiave Come vengono trasformate le tasse in aiuti per le bollette? Chi riceve concretamente il sostegno economico nelle periferie urbane?... Leggi anche: Energia, Grins-Oipe: "Serve agire per tutelare le famiglie più fragili" Torna il 5xmille dell’Irpef ai servizi sociali di FermoFERMO - Per ogni informazione, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fermo al numero di telefono 0734/284279 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00) o alla ma ... cronachefermane.it Destinazione del 2, 5 e 8 per mille nel modello 730/2026: come funzionaQuando si trasmette il modello 730/2026 si effettua anche la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille Irpef, ma come funziona la scelta? Non sempre questa parte della dichiarazione dei redditi viene ... money.it