Il giocatore brasiliano lascia la Juventus per circa 7 milioni di euro. La società sta finalizzando la cessione, mentre i dettagli dell’accordo sono stati definiti nelle ultime ore. La partenza del calciatore rappresenta una delle tante operazioni di mercato in corso, con l’obiettivo di ristrutturare la rosa. La cessione si aggiunge alle altre uscite che la squadra sta portando avanti in questa sessione di mercato.

In casa bianconera continuano le grandi manovre soprattutto per quel che concerne le uscite: il brasiliano verso l’addio definitivo. Ci risiamo. Dopo il prestito al Gremio, Arthur Melo si appresta a fare ritorno alla Juventus in estate: il centrocampista brasiliano non verrà infatti riscattato dal club di Porto Alegre e, dunque, tornerà alla Continassa. Il calciatore originario di Goiânia, però, non rientra nei piani di Spalletti e quasi sicuramente lascerà i bianconeri a titolo definitivo. Arthur – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Arthur – secondo quanto evidenziato oggi dal ‘Corriere dello Sport’ – viene valutato poco meno di 7 milioni di euro, visto che al momento è a bilancio della società bianconera per 6,5 milioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Arthur via dalla Juve per poco meno di 7 milioni: i dettagli

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