Koopmeiners via dalla Juve in estate? C’è un nuovo indizio che allontana pesantemente l’olandese dalla conferma | i dettagli

La società ha inserito il centrocampista nella lista dei giocatori in partenza, con l'obiettivo di finanziare i prossimi acquisti estivi. Questa decisione suggerisce che l'olandese potrebbe lasciare la squadra durante la prossima sessione di calciomercato. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma le indicazioni interne puntano a una sua possibile cessione. La situazione rimane in evoluzione e da seguire attentamente nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Koopmeiners via dalla Juve? La dirigenza inserisce il centrocampista nella lista partenze per finanziare i prossimi grandi investimenti estivi. Il mercato estivo impone delle profonde riflessioni per definire l’organico di Luciano Spalletti. L’eventuale arrivo di Bernardo Silva alla Juventus andrebbe a rivoluzionare gli equilibri. Tra i giocatori maggiormente colpiti da questi drastici cambiamenti tattici, riporta la Gazzetta dello Sport, c’è sicuramente Teun Koopmeiners. Il centrocampista fatica a trovare la collocazione nell’assetto titolare e le indiscrezioni lo vedono lontanissimo dal nuovo progetto. La dirigenza juventina studia la complessa situazione legata al suo contratto, valutando le opzioni più redditizie per dividere le strade in estate.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners via dalla Juve in estate? C’è un nuovo indizio che allontana pesantemente l’olandese dalla conferma: i dettagli Juventus, Koopmeiners: Mi sento meglio in questo ruolo Spalletti: Avanti con fiducia Notizie correlate Koopmeiners Juve, addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Koopmeiners Juve, possibile addio in estate dell’olandese. Calciomercato Juve: svolta Koopmeiners! Parte in estate? C’è un club pronto ad acquistare l’olandese. Di chi si trattaCalciomercato Juve: svolta Koopmeiners! Parte in estate? C’è un club pronto ad acquistare l’olandese. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juventus-Koopmeiners, si programma l'addio in estate; Cessioni Juventus, tutti i nomi in bilico: Di Gregorio, Koopmeiners, Zhegrova e non solo; Juventus, Koopmeiners la chiave per rinforzare la mediana: se va via assalto a uno tra Lobotka, Kessie o Ederson; ? Il Gasp SOGNA Koopmeiners, la Juve apre alla cessione! Scambio in vista con la Roma?. Koopmeiners via dalla Juventus: servono 30 milioni per non fare minusvalenzaIl futuro di Teun Koopmeiners potrebbe essere lontano dalla Juventus. In bianconero, l'olandese non ha mai brillato e anche Spalletti, che rivitalizzato tanti giocatori, con lui non ... tuttojuve.com Koopmeiners fuori dalla Juventus? Il Napoli ci pensa, ma i tifosi…Il nome di Teun Koopmeiners torna a circolare con insistenza sul mercato, ma la sua possibile destinazione divide già i tifosi. Secondo le ultime ... dailynews24.it Cessioni Juve, da Openda a Di Gregorio passando per Koopmeiners e Zhegrova: tutti i nomi in bilico https://ow.ly/Y1Ki50YTAcL - facebook.com facebook Possibile addio per #Koopmeiners A queste cifre può partire x.com