Kayode alla Juve è un’idea che stuzzica e non poco dalle parti della Continassa | cifre e dettagli dell’eventuale colpo in fascia

Nelle ultime settimane si fa più concreta l’ipotesi di un trasferimento di un giovane esterno dal Brentford alla Juventus. La società bianconera starebbe valutando un investimento di circa trenta milioni di euro per portare il talento in rosa e rafforzare la corsia laterale. Le trattative sarebbero in fase avanzata, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La possibile operazione rappresenta un passo importante per la strategia di rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione.

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