Kayode alla Juve è un’idea che stuzzica e non poco dalle parti della Continassa | cifre e dettagli dell’eventuale colpo in fascia

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane si fa più concreta l’ipotesi di un trasferimento di un giovane esterno dal Brentford alla Juventus. La società bianconera starebbe valutando un investimento di circa trenta milioni di euro per portare il talento in rosa e rafforzare la corsia laterale. Le trattative sarebbero in fase avanzata, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La possibile operazione rappresenta un passo importante per la strategia di rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione.

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di Luca Fioretti Kayode alla Juve? La dirigenza mette nel mirino il talento del Brentford per rinforzare la corsia esterna con un investimento da trenta milioni.? Le News di Juventus News 24 su Google Seguici su Google News per non perdere nessun aggiornamento sulla Juve. Seguici Ora Secondo le ultimissime di calciomercato Juve, Michael Kayode  è diventato uno degli obiettivi principali della per rinforzare la fascia. Secondo le ultime indiscrezioni di  Tuttosport, oltre all’interesse per Giorgio Scalvini,  la dirigenza  segue i progressi dell’ esterno italiano  in forza al  Brentford. Il  giovane talento  si sta mettendo in mostra in Inghilterra, dimostrando una forza fisica che ha convinto gli osservatori del club  bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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