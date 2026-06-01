Arte & vino nel borgo antico danno il via a R’Estate in Paese tra degustazioni e socialità

L’evento “Arte & vino nel borgo antico” ha aperto la nuova edizione di “R’Estate in Paese” 2026, con degustazioni di vini e momenti di socialità nel centro storico. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, coinvolge visitatori e residenti in un clima di festa e convivialità. La rassegna proseguirà con altri appuntamenti fino a fine estate, offrendo un calendario di eventi legati all’arte e alla cultura locale.

Al via l’edizione 2026 di “R’Estate in Paese”, la tradizionale e attesa rassegna promossa e organizzata dalla Pro Loco Città di Meldola e dal Comune di Meldola. Tre serate nel cuore del centro storico dedicate alla valorizzazione del territorio, alla cultura, al buon cibo e alla socialità, capaci. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calici&Cultura. Tra vino, cibo e degustazioniQuaranta aziende vinicole partecipano all'evento Calici&Cultura, offrendo oltre cento etichette da degustare.

Roma a maggio: torna Quartiere Vino Pigneto, tra degustazioni e arte diffusaA Roma, nel mese di maggio, torna l’evento nel quartiere Vino Pigneto, caratterizzato da degustazioni e arte diffusa.

Temi più discussi: Torna il Borgo Teresiano Wine Fest: festival dei vini nel cuore della città; Sul Garda la 74ª Fiera del Vino: cinque giorni dedicati alle eccellenze della regione; Il borgo con la cantina tra le più antiche al mondo è in Italia: qui i monaci fanno vino da 900 anni; Sul Garda torna la Fiera del Vino di Polpenazze: cinque giorni tra degustazioni e masterclass.

Torna il Borgo Teresiano Wine Fest: festival dei vini nel cuore della cittàTorna in città il Borgo Teresiano Wine Fest, il festival dedicato al mondo dei vini di Trieste e ai locali situati nel cuore storico della città. L’iniziativa si terrà dal 28 maggio al 2 giugno e coin ... triesteprima.it

Castellabate, vino e tradizione nel borgo patrimonio UNESCOUn viaggio tra gusto, musica e tradizione nel cuore di uno dei borghi più belli d'Italia: Castellabate, in provincia di Salerno, si prepara ad accogliere, dal 26 al 28 settembre, la prima edizione di ... ansa.it