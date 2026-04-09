Quaranta aziende vinicole partecipano all'evento Calici&Cultura, offrendo oltre cento etichette da degustare. La manifestazione si concentra su vino e cibo, con un’ampia selezione di prodotti di alta qualità. I partecipanti possono assaporare diverse etichette provenienti da varie aziende, in un contesto dedicato alla cultura enologica. L’evento si svolge in un’unica sede, con degustazioni e presentazioni di prodotti.

Quaranta aziende vinicole selezionate e oltre cento etichette da gustare, con una proposta di prodotti di assoluta eccellenza. Dopo il successo della prima edizione dell’anno scorso a Villa Ghirlanda, torna a Cinisello Balsamo la fiera-mercato enogastronomica. Sabato e domenica l’evento - ribattezzato Calici&Cultura - si sposta al centro culturale Il Pertini. La formula sarà simile e vedrà la partecipazione di produttori vitivinicoli provenienti da tutta Italia, stand di eccellenze gastronomiche, degustazioni di vini pregiati, masterclass che consentiranno ai visitatori un’esperienza completa. "Questa iniziativa punta a rafforzare l’identità culturale del territorio, favorire la partecipazione della cittadinanza e promuovere Cinisello come polo di interesse culturale e sociale - commenta il vicesindaco Giuseppe Berlino -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calici&Cultura. Tra vino, cibo e degustazioni

Vinitaly Fuorisalone: degustazioni di cibo e vino, ecco dove e quandoSe durante il giorno il business del vino pulsa tra i padiglioni di Veronafiere, al calar del sole è il cuore antico della città a prendersi la scena.

I 'Calici di Primavera' tornano a inebriare il centro: tre giorni dedicati al vino e al buon ciboVenerdì 17 (dalle 19 alle 24), sabato 18 (dalle 18 alle 24) e domenica 19 (dalle 17 alle 23), in piazza Trento e Trieste a Ferrara, torna l'evento...

SACROFANO: IL 14 DICEMBRE TORNA “IL VILLAGGIO DEL GUSTO”

Temi più discussi: Fenomeno Montepulciano, dal Rosso al Nobile: il vino toscano che piace al mondo; Calici di Primavera 2026 a Ferrara; Bolzano in primavera: cosa vedere tra vino, arte ed eventi; Napoli, Calici di libertà – L’aperitivo solidale delle Donne del Vino della Campania.

Calici&Cultura. Tra vino, cibo e degustazioniQuaranta aziende vinicole selezionate e oltre cento etichette da gustare, con una proposta di prodotti di assoluta eccellenza. ilgiorno.it

Fonti di Vino: un successo la prima edizione a San Casciano dei BagniFonti di Vino a San Casciano dei Bagni: tra calici pregiati, acque termali e tesori culturali, celebra identità ed eccellenze ... sienafree.it

Due calici, mille sorrisi e zero pensieri Qui non si viene solo a mangiare… si viene a stare bene davvero. Un brindisi, un morso, un altro brindisi… e la serata prende la piega giusta. Vieni a goderti il tuo momento da Shabu Como PRENOTA COMODAM - facebook.com facebook