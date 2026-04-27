Roma a maggio | torna Quartiere Vino Pigneto tra degustazioni e arte diffusa

A Roma, nel mese di maggio, torna l’evento nel quartiere Vino Pigneto, caratterizzato da degustazioni e arte diffusa. La città si anima con iniziative che coinvolgono locali e artisti, offrendo un’occasione per scoprire le peculiarità di questa zona. In questo periodo si svolgono diverse attività che attirano visitatori e residenti, rendendo il quartiere protagonista di un calendario dedicato all’incontro tra cultura e tradizione locale.

A Roma, maggio non è solo primavera: è il momento in cui la città cambia ritmo, invita a perdersi tra strade e storie. E quest’anno c’è un motivo in più per farlo! Sabato 9 maggio 2026 torna Quartiere Vino Pigneto, l’evento diffuso che trasforma il Pigneto in un grande itinerario a cielo aperto dedicato al vino naturale. Giunto alla sua terza edizione, l’evento si conferma come uno degli appuntamenti più interessanti per chi cerca un’esperienza diversa dal solito: niente padiglioni o stand impersonali, ma un intero quartiere da attraversare calice alla mano, entrando e uscendo da locali, botteghe e spazi creativi. Qui il vino si racconta direttamente attraverso chi lo produce: vignaioli italiani e internazionali pronti a condividere storie, territori e visioni.🔗 Leggi su Funweek.it

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