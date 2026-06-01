Arte partecipata incontri e passeggiate urbane | Modena celebra il 2 giugno

Il risultato del referendum ha visto una forte preferenza per la figura della donna turrita, con 45.886 voti, rispetto ai 19.051 per la corona. La giornata del 2 giugno a Modena è stata dedicata a arte partecipata, incontri e passeggiate urbane, coinvolgendo la comunità in diverse attività. La partecipazione si è concentrata su iniziative culturali e civiche, con un’attenzione particolare alle celebrazioni legate alla ricorrenza.

"Schiacciante maggioranza repubblicana. Per il referendum: 45.886 voti alla 'donna turrita' e 19.051 alla 'corona'". - Così titolava L'Unità Democratica, quotidiano modenese indipendente, per annunciare i risultati del referendum del 2 giugno 1946. A distanza di 80 anni, Modena torna a riflettere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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