Arte partecipata incontri e passeggiate urbane | Modena celebra il 2 giugno

Da modenatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il risultato del referendum ha visto una forte preferenza per la figura della donna turrita, con 45.886 voti, rispetto ai 19.051 per la corona. La giornata del 2 giugno a Modena è stata dedicata a arte partecipata, incontri e passeggiate urbane, coinvolgendo la comunità in diverse attività. La partecipazione si è concentrata su iniziative culturali e civiche, con un’attenzione particolare alle celebrazioni legate alla ricorrenza.

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"Schiacciante maggioranza repubblicana. Per il referendum: 45.886 voti alla 'donna turrita' e 19.051 alla 'corona'". - Così titolava L'Unità Democratica, quotidiano modenese indipendente, per annunciare i risultati del referendum del 2 giugno 1946. A distanza di 80 anni, Modena torna a riflettere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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