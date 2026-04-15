A partire da mercoledì 15 aprile fino al 16 maggio, la città di Modena ospita una serie di eventi dedicati all’81° anniversario della Liberazione. La manifestazione comprende iniziative culturali e storiche che coinvolgono diverse location della città, con l’obiettivo di ricordare e celebrare il valore della libertà attraverso esposizioni, incontri e momenti di riflessione pubblica.

Modena si prepara a un mese intero di celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione, con un programma che parte da mercoledì 15 aprile e si protrae fino al 16 maggio. L’iniziativa, denominata I colori della libertà, mira a trasformare la città in un palcoscenico diffuso dove memoria storica, cultura e partecipazione civile si intrecciano per interrogare il presente attraverso il racconto del passato. Il progetto nasce dalla sinergia tra il Comune di Modena, il Comitato per la storia e le memorie del Novecento e una rete capillare di associazioni e istituzioni locali. La presentazione ufficiale è avvenuta stamattina in municipio, con la partecipazione del sindaco Massimo Mezzetti e del presidente provinciale dell’Anpi Vanni Bulgarelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena celebra la libertà: un mese di eventi tra storia e arte

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Un mese tra arte e passioni con gli eventi di febbraio di Enjoy FirenzeSei nuove occasioni per scoprire (o riscoprire) Firenze attraverso l’arte, la storia e i suoi racconti più affascinanti.