Durante la parata dell'Arsenal per celebrare la vittoria in Premier League, il capitano ha colpito un poliziotto con una pallonata. Mentre cercava di rimandare il pallone ai tifosi, ha invece centrato un agente con un colpo di testa dal bus scoperto. Dopo l’incidente, Odegaard si è nascosto. Nessuna informazione è stata fornita sullo stato del poliziotto coinvolto.

Imprevisto durante la parata dell'Arsenal per festeggiare la vittoria della Premier League: il capitano Martin Odegaard colpisce un pallone di testa dal bus scoperto con l'obiettivo di rimandarlo ai tifosi, ma finisce per centrare in pieno un poliziotto. (X @Arsenal). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arsenal, Odegaard colpisce un poliziotto con una pallonata. Poi si nasconde...

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