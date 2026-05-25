Follia a Carvico | colpisce con una fiocina da pesca un 59enne poi si dà alla fuga

Lunedì pomeriggio nel parcheggio di un supermercato a Carvico, un uomo di 59 anni è stato colpito alla schiena con una fiocina da pesca. Dopo aver aggredito la vittima, l’autore del gesto si è allontanato in fretta. La scena si è svolta davanti a diversi testimoni, ma al momento non ci sono ancora dettagli su eventuali motivazioni o sull’identità dell’aggressore. La Polizia sta indagando sull’accaduto.

Carvico. Episodio dai contorni ancora da definire lunedì pomeriggio 25 maggio nel parcheggio del supermercato Iperal. Un uomo di 59 anni sarebbe stato colpito con una fiocina da subacqueo lanciata da un’auto in corsa, mentre camminava insieme alla sua compagna. Sul posto sono intervenute l’ambulanza, l’elisoccorso e i carabinieri della compagnia di Zogno per cercare di ricostruire con chiarezza quanto accaduto e se si sia trattato di una fatalità o un gesto volontario. Il ferito è stato soccorso in codice giallo e trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in ambulanza. Il 59enne non sarebbe in pericolo di vita, mentre l’aggressore si sarebbe dato alla fuga. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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