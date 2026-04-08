Martin Odegaard si è infortunato questo fine settimana? Ultimo infortunio per il capitano dell’Arsenal mentre la capolista della Premier League affronta il Bournemouth

Durante il fine settimana, il capitano dell’Arsenal ha subito un infortunio mentre la squadra affrontava il Bournemouth in Premier League. La notizia è stata diffusa da un sito inglese, che ha fornito dettagli sull’evento e sulla condizione attuale del giocatore. L’incidente ha suscitato attenzione tra i tifosi, in vista delle prossime partite della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dall’Arsenal riguardo alla gravità del problema.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Martin Odegaard non è stato in grado di lasciarsi alle spalle i problemi di infortunio durante una stagione stop-start. Il capitano dell’Arsenal è stato indisponibile in cinque diverse occasioni nel 202526, soffrendo di una serie di problemi tra cui problemi al ginocchio, ai muscoli e alla spalla. Ha limitato l’Odegaard a 29 presenze nazionali in questa stagione, lasciando il tecnico dei Gunners Mikel Arteta senza una figura chiave nella lotta del club per la gloria della Premier League e della Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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