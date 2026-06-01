In Emilia Romagna arriva il patentino per i proprietari di gatti

In Emilia-Romagna è stato introdotto un patentino obbligatorio per i proprietari di gatti. La misura, annunciata recentemente, si applica a chi possiede un felino domestico e mira a regolamentare la gestione degli animali. La normativa prevede che i proprietari debbano ottenere un documento attestante la conoscenza delle norme di cura e tutela del gatto. La misura segue quella già adottata per i cani e entra in vigore con l’obiettivo di migliorare la gestione degli animali domestici e garantire maggiore sicurezza.

Dopo il patentino per i cani, in Emilia-Romagna arriva anche quello dedicato ai gatti. A lanciarlo è il Comune di Ozzano dell’Emilia, nel Bolognese, che insieme alla Pro Loco, all’Università di Bologna, alla Regione Emilia-Romagna, all’Ausl di Bologna e all’Ordine provinciale dei veterinari ha organizzato un percorso formativo gratuito rivolto ai proprietari di gatti domestici. Il progetto, definito dagli organizzatori come la prima esperienza di questo tipo in Emilia-Romagna, prevede quattro incontri in programma il 10, 17 e 24 giugno e il 1° luglio nella Sala del Consiglio comunale di Ozzano. Al termine del percorso – come tiporta l’agenzia Dire – verrà rilasciato un vero e proprio “patentino” ai partecipanti. 🔗 Leggi su Open.online

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