L’anno scolastico si conclude, portando con sé una serie di pratiche burocratiche ripetitive e spesso frustranti. La conclusione delle attività scolastiche coincide con procedure amministrative che si ripetono ogni anno, senza variazioni significative. La gestione delle formalità legate alla fine dell’anno continua a richiedere tempo e risorse, anche se spesso si percepisce come un processo poco efficace. La routine burocratica si ripete invariata di anno in anno, senza apparenti semplificazioni.

di Francesco Nicolaci* Siamo arrivati alla fine dell’anno scolastico. E con esso al solito circo che si ripete. A breve gli esami di terza media, un rito di passaggio e una consuetudine tra le righe che porta a promuovere chiunque e comunque. Il faustiano convenzionalismo fatto di una burocrazia pletorica e petulante, di documenti da firmare e rifirmare solo per mostrare che tutto si muove quando niente progredisce, e che tutto è da fare per nessuna causa prima, riducendo la vita activa a una dis-praxis: non teleologica né euristica, ma intellettualmente vacua e socraticamente peccatrice. Viene così in mente la mefistofelica frase di Goethe: laddove manca il concetto interviene la parola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriva l’agognata fine dell’anno scolastico e con essa una burocrazia che svilisce l’intelletto

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