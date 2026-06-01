L'Inter ha messo nel mirino Nico Paz, ma la trattativa si complica. L'Arsenal ha fatto un’offerta a sorpresa per il giocatore, che potrebbe sostituire Nico Paz in caso di trasferimento. Se il Real Madrid decidesse di esercitare la recompra, la società spagnola potrebbe trattenere il giocatore. La possibilità di un trasferimento diretto tra Arsenal e il giocatore resta in piedi, ma le trattative sono ancora in corso.

L’Inter ha sempre Nico Paz in cima agli obiettivi di mercato, ma la pista si conferma a dir poco complicata. Il Real Madrid è intenzionato ad esercitare la recompra, per poi farlo ‘valutare’ da Mourinho – ammesso che Perez vinca le elezioni – nella pre-season. Il Como, tuttavia, non vuole farsi cogliere impreparato. E se il Real Madrid dovesse decidere di tenersi Nico Paz? E se si accordasse con l’Inter dinanzi a una proposta di altissimo profilo? Nel mercato tutto può succedere, per cui il club della famiglia Hartono si sta muovendo per un eventuale e degno sostituto del ventunenne nato in Spagna. Stando alle indiscrezioni di calciomercato di ‘TeamTalk’, in realtà il possibile erede di Nico Paz è già stato individuato dalla società arrivata al quarto posto nel campionato di Serie A appena concluso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Arriva al posto di Nico Paz: affare a sorpresa con l’Arsenal

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