Il grande talento dell’Inter | affare alla Nico Paz in Serie A | CM

Nell’ambito delle trattative di mercato, il club nerazzurro sta valutando l’opzione di portare in squadra il giovane talento durante la prossima sessione estiva. Nico Paz si conferma uno dei nomi più discussi tra le possibili acquisizioni, con l’interesse che si fa sempre più concreto. La società sta monitorando attentamente la situazione e potrebbe fare un’offerta ufficiale nel prossimo calciomercato.

È un’idea che può concretizzarsi nel prossimo calciomercato estivo Nico Paz resta uno dei nomi più caldi dei piani futuri dell’Inter. Dipenderà molto dal prossimo allenatore del Real Madrid (Mourinho?), dando ormai per scontato che le ‘Merengues’ eserciteranno la recompra versando circa 11 milioni nelle casse del Como. Inter, affare alla Nico Paz in Serie A: i dettagli (AnsaFotoInstagram) – Grafica di Calciomercato.it Qualora per qualche motivo il club di Perez decidesse di dar nuovamente via il talento argentino, l’Inter potrebbe mettere sul piatto due tipi di proposte: un prestito oneroso con diritto di riscatto a una cifra molto alta, oppure un titolo definitivo a un prezzo più basso.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il grande talento dell’Inter: affare alla Nico Paz in Serie A | CM Notizie correlate Mercato Inter, altro che Nico Paz: dal Real Madrid può arrivare un enorme talento! Ecco tutti i dettagli e le cifre dell’affaredi Francesco AlipertaMercato Inter, i nerazzurri guardano in casa del Real Madrid per un grande talento dei Blancos: ecco tutti i dettagli... Ecco l’assist per l’Inter: il sogno Nico Paz ‘libera’ Mastantuono | CMFallito l’assalto a Lookman la scorsa estate, il club nerazzurro proverà stavolta ad accontentare Chivu sul mercato L’Inter è alle prese con il rebus... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Como-Napoli, probabili formazioni: sfida tra Nico Paz e Kevin De Bruyne, le ultime stelle della Serie A; Nico Paz sfida Kevin De Bruyne per la Champions; Lariosport.it; Inter, dallo scudetto al mercato: tutti i nomi caldi. Il sogno (possibile) si chiama Nico Paz. Nico Paz è il regalo per lo Scudetto: il nuovo piano dell’InterNico Paz all'Inter - Dopo aver cucito sul petto il 21° Scudetto, l’Inter non vuole fermarsi e pianifica già le prossime mosse ... fantamaster.it Inter, Nico Paz non è solo un sogno: qual è il grande ostacolo per il super colpo di OaktreeNico Paz resta il grande obiettivo dell'Inter, ma il colpo non è solo un sogno: un ostacolo però rallenta l'operazione di Okatree ... spaziointer.it Inter, Da Nico Paz a Koné: ecco la lista della spesa di Chivu - facebook.com facebook #Calcio #Calciomercato #SerieB - Il #Modena prende Joris #Manquant: il francese ha battuto #NicoPaz x.com