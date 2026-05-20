L’Inter ha individuato un’alternativa di alto livello a Nico Paz, con un’offerta da circa 55 milioni di euro. Nel frattempo, il club nerazzurro continua a mostrare interesse per il giovane argentino, che rimane una delle priorità per la prossima stagione. Tuttavia, il Real Madrid, che lo ha recentemente riacquistato dal Como, deve ancora decidere se lasciarlo partire o meno. Sullo sfondo, anche il Napoli si muove sul mercato per il classe 2005, puntando a un trasferimento in un top club.

C’è sempre anche il Napoli sul classe 2005 che punta al salto in un top club Nico Paz resta sempre in cima ai desideri dell’ Inter per la prossima stagione, ma bisognerà capire cosa deciderà di fare il Real Madrid dopo averlo riacquistato dal Como. O meglio, cosa deciderà José Mourinho, il nuovo allenatore (è tutto fatto con Perez ) delle ‘Merengues’. L’operazione per l’argentino rimane complicata, ecco perché i nerazzurri continuano a guardarsi intorno. (Instagram) – Grafica di Calciomercato.it Non è un mistero il totale gradimento per Adeyemi in uscita dal Borussia Dortmund, mentre nelle ultime ore è riemerso l’interesse per uno dei migliori esternifantasisti del palcoscenico calcistico internazionale: parliamo di Antonio Nusa, classe 2005 norvegese in forza al Lipsia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, alternativa di lusso a Nico Paz: affare da 55 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INTER: IL SOGNO È NICO PAZ!

Sullo stesso argomento

Il grande talento dell’Inter: affare alla Nico Paz in Serie A | CMÈ un’idea che può concretizzarsi nel prossimo calciomercato estivo Nico Paz resta uno dei nomi più caldi dei piani futuri dell’Inter.

Inter, Juve e il sogno Nico Paz: l’offerta da 80 milioni al Real Madrid | CMIl fantasista argentino del Como rimane uno dei nomi più chiacchierati per la prossima finestra del mercato L’Inter non molla la presa su Nico Paz,...

Inter, spunta l’alternativa a Nico Paz: 55 milioni e si chiudeL'Inter, dopo la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, è già pronta per muoversi sul mercato: spunta l'alternativa a Nico Paz. spaziointer.it

Inter, nuova alternativa a Nico Paz: costa 55 milioni di euroIl mercato dell'Inter segue sempre Nico Paz ma valuta alternative. Sfida a Napoli e club di Premier per Nusa del Lipsia ... interlive.it