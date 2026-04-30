Deve scontare oltre 2 anni di carcere | rintracciato e arrestato

I carabinieri di San Nicola la Strada hanno arrestato un uomo di 29 anni di origini senegalesi, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, perché deve scontare più di due anni di carcere. L’arresto è stato effettuato dopo aver rintracciato il soggetto, che aveva un ordine di esecuzione della pena detentiva. L’uomo è stato portato in carcere.

Era destinatario di un ordine di carcerazione: i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato. A San Nicola la Strada, i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto un 29enne di origini senegalesi, residente in città e già noto alle forze dell’ordine.L’uomo era destinatario di un.🔗 Leggi su Casertanews.it

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