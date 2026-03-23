Fiumicino arrestato con oltre un chilo di droga | sequestrati hashish marijuana e cocaina

Fiumicino, 23 marzo 2026 – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Ostia. Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23:00, i militari della Stazione di Fiumicino hanno arrestato un romano di 38 anni, sorpreso con un ingente quantitativo di droga. L’operazione è scattata in via Giuseppe Scagliosi, a Fiumicino, dove i carabinieri hanno fermato l’uomo a bordo di una Fiat 500 a noleggio con targa straniera. L’atteggiamento sospetto del conducente ha indotto i militari ad approfondire il controllo così a seguito della perquisizione veicolare e domiciliare ha permesso di rinvenire un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Tra i residenti del comprensorio di Piana del Sole, quartiere tra Ponte Galeria e Fiumicino, la paura è stata tanta. A causa dell'onda d'urto i detriti della palazzina crollata, tra cui anche parti di infissi, sono volati fino a 200 metri distanza. #ANSA x.com