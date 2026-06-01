Durante la tappa di Coppa del Mondo a Madrid, la squadra italiana di arrampicata ha ottenuto risultati positivi, con buoni segnali nelle discipline di lead e boulder. Tuttavia, nella specialità di speed, si è verificata una scossa che ha coinvolto gli atleti italiani. La competizione si è conclusa con alcuni atleti italiani che hanno raggiunto posizioni di rilievo, mentre altri hanno incontrato difficoltà. La manifestazione si è svolta senza ulteriori incidenti.

La tappa di Coppa del Mondo a Madrid è andata in archivio per la squadra italiana di arrampicata sportiva italiana, impegnata sulle pareti di Alcobendas fra boulder e speed: come sempre è tempo di bilanci, giocoforza immediati, anche perché il calendario internazionale non lascia respiro, visto che nel prossimo fine settimana si tornerà in scena a Praga, dove toccherà al boulder e alla lead tenere banco. Boulder Il comparto femminile ha fatto vedere di avere potenzialità importanti. Camilla Moroni, entrata in finale dove poi ha chiuso ottava, è la leader di una sezione che con Giorgia Tesio (10a) e Stella Giacani (11esima) ha portato tre atlete nella parte altissima della semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Arrampicata sportiva: Italia, buoni segnali da Madrid. Scossa nella speed

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Madrid: boulder e speed in SpagnaQuattordici atleti italiani sono stati convocati per la tappa di Coppa del Mondo a Madrid, che si svolgerà questa settimana.

Arrampicata Sportiva: la Coppa del Mondo a Madrid per boulder e speedA Madrid si è conclusa la tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, dedicata alle discipline di boulder e speed.

Si parla di: Campionati italiani giovanili di arrampicata, tre medaglie per Ravenna e Faenza ad Arco di Trento.

Coppa del Mondo Boulder, Moroni sfiora la finale a Berna: ottima semifinale anche per BoldriniBuoni segnali per l’Italia nella seconda tappa di Coppa del Mondo Boulder a Berna. Camilla Moroni chiude a un passo dalla finale femminile, mentre Luca Boldrini ... sportface.it

Fantastica festa sportiva nel cuore pulsante dell’arrampicata italiana18 trofei tricolori assegnati al Campionato Italiano Giovanile 2026 Riceviamo e pubblichiamo. È calato il sipario sul Campionato Italiano Giovanile U17 - 19 - 21, dopo tre giorni di competizioni a rit ... expartibus.it