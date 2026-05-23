Arona il Lido sta per riaprire

Il lido di Arona riaprirà al pubblico tra venerdì 29 e sabato 30 maggio. La comunicazione è arrivata dal sindaco durante una diretta su Facebook.

Il lido di Arona riaprirà al pubblico entro il prossimo fine settimana. Lo ha annunciato il sindaco della città, Alberto Gusmeroli, durante una diretta sulla propria pagina Facebook, spiegando che l’inaugurazione avverrà tra venerdì 29 e sabato 30 maggio.Gli interventi strutturali proseguiranno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Nuova gestione, riparte il Lido: "Pronti a riaprire a fine maggio"

L'enorme campo con oltre 200mila tulipani che sta per riaprireCon la primavera alle porte, iniziano a intravedersi i primi bulbi che entro fine marzo esploderanno in una fioritura variopinta.

Lido di Arona, scatta il divieto di balneazione: acqua nuovamente inquinataArpa Piemonte rileva valori oltre i limiti. La stagione non è ancora iniziata ma il lago presenta già criticità. laprovinciadivarese.it

Arona, Viverone e i divieti di balneazione messi e poi toltiE' tornato balneabile il Lago Maggiore al lido di Arona. L'allarme per eccesso di batteri nelle acque è finito dopo meno di due giorni dall'ordinanza comunale che giovedì aveva interdetto la ... rainews.it